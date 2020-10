Les Grands Discours : Emma Watson : une actrice engagée sur Auvio

Les Grands Discours vous emmène aujourd’hui dans un passé très récent…En 2014. Au siège des Nations-Unies. C’est là que l’actrice Emma Watson, qui jouait Hermione dans Harry Potter, vous vous en souvenez peut-être… C’est là qu’elle va prononcer un discours très remarqué sur les droits des femmes. Un discours qui va faire d’elle une féministe engagée aux yeux du public. Et le féminisme qu’elle défend, vous l’entendrez, vient questionner celui d’aujourd’hui, à peine six ans plus tard. C’est une série de Marie Vancutsem, avec Bao Ahn Din à la création sonore.