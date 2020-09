Cette semaine on retourne en décembre 1964. Jean Moulin entre au Panthéon, la consécration ultime de la République française. Pour l’occasion, c’est André Malraux, alors ministre de la culture, qui prend la parole avec un discours somptueux, qui fait encore vibrer aujourd’hui les gaullistes, les patriotes… et les amoureux d’histoire et de littérature.