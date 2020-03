Les Grands Discours : Episode 11 - Margaret Thatcher: "No ! No ! No !" sur Auvio

Les grands discours, c’est chaque mercredi ! Aujourd’hui direction la Grande-Bretagne, où Margaret Thatcher, en octobre 1990, signifiait sa désapprobation à l’Union Européenne de Jacques Delors et lâchait son célèbre « no, no no ! ». Un discours qu’il est fort intéressant de réentendre dans le contexte du Brexit… C’est une série de Marie Vancutsem, avec Jonathan Rémy à la réalisation sonore