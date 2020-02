Les Grands Discours : Episode 8 - Charles de Gaulle à Alger sur Auvio

Votre série les Grands discours, comme chaque mercredi. On plonge dans l’histoire franco-algérienne ce matin, avec ce discours resté très célèbre de Charles de Gaulle lorsqu'il se rend à Alger, et qu'il commence par cette phrase que l'on connait tous... « Je vous ai compris ». Mais au fond, quel était le contexte, et qu’avait-il "compris" ? Réponse avec ce nouvel épisode, une série de Marie Vancutsem, avec Jonathan Rémy à la création sonore.