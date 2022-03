Les Éclaireurs : ArtScience, Préconceptions scientifiques & ... 3 millions de fossiles ! sur Auvio

Ce samedi 12 mars 2022, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Annelise Folie, paléontologue, conservatrice des collections de Paléontologie (3 millions de fossiles, de toutes tailles, du grain de pollen au dinosaure) à l'Institut Royal des Sciences Naturelles (IRSNB) ; elle poursuit parallèlement des recherches dans sa spécialité, la paléoherpétologie - l'étude des amphibiens, lézards et serpents dans leur évolution autour de transition Crétacé-Paléogène qui a vu notamment disparaître les dinosaures-. À ses côtés, Raoul Sommeillier, ingénieur en mécatronique, doctorant en didactique des sciences de l'ingénieur au département BEAMS de l'Ecole Polytechnique de l'ULB, dont les travaux portent sur les préconceptions scientifiques qui font obstacle à l'apprentissage et à la connaissance. Il est aussi co-fondateur de l'organisation bruxelloise Ohme, favorisant les ponts ARTSCIENCE et lauréat de la Bourse Wernaers de vulgarisation scientifique .

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs