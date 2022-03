Les Éclaireurs : Dépollution des sols & Maladies inflammatoires chroniques : le rôle du Cannabis sur Auvio

Ce samedi 5 mars 2022, les invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Mireille Al Houayek, Docteure en Pharmacologie, Professeure au Louvain Drug Research Institute et Chercheuse qualifiée FNRS ; ses travaux portent sur le rôle des endocannabinoïdes dans la résolution des maladies inflammatoires chroniques, & Marie Luyckx, Docteure en sciences agronomiques et ingénierie biologique, Attachée qualifiée à la Direction des études environnementales et paysagères (SPW Mobilité et Infrastructures), spécialisée en physiologie végétale ; sa thèse concerne la culture du chanvre pour dépolluer des terres agricoles contaminées aux métaux lourds.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs