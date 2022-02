Les Éclaireurs : Patrimoine et archéologie en péril sur Auvio

Au-delà des constats, quelles sont les pistes de solutions ? Quels sont les mécanismes à actionner pour améliorer la situation ? Que dit le droit du patrimoine ? Ce samedi 26 février 2022, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Marie-Sophie de Clippele juriste spécialisée dans le droit du patrimoine culturel, professeure à l’Université Saint Louis, chargée de recherche FNRS, l’historien Stéphane Demeter, responsable du département « Etudes et Recherches » à Urban.brussels et Nicolas Ruffini, médiéviste, chef de travaux aux Archives de l’Etat et chercheur à l’UNamur.