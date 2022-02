Les Éclaireurs : Le vivant sur Auvio

Ce samedi 19 février 2022, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont John Rivière, formé en agronomie et génie analytique, chargé de recherche au laboratoire de biotechnologie et biologie appliquée de la HEPH Condorcet ; il est spécialisé dans les analyses de microbiologie environnementale (bactéries, champignons) et développe actuellement des analyses par séquençage à haut débit dans le cadre du projet international IMPOCHA, centré sur la culture de la pomme de terre & Coline Ruwet, docteure en sociologie, chargée de cours à l'ICHEC, co-coordinatrice du réseau « Profs en Transition » ; ses recherches portent notamment sur les dimensions subjectives et culturelles de la transition écologique et sociale (projet TransDiSC), en particulier le temps. John Rivière et Coline Ruwet figurent parmi les participants à la très prochaine Journée des Chercheur.e.s en Haute Ecole.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs