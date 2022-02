Les Éclaireurs : Les hiéroglypes … avant Champollion ! sur Auvio

Ce samedi 12 février 2022, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS l’égyptologue Jean Winand, premier vice-recteur de l’ULIège, titulaire de la Chaire Unesco « Pour une science ouverte ! ». Jean Winand, formé à la philologie classique et orientale, dirige le Service d’égyptologie de l’ULiège et a co-créé le Projet Ramses (une base de données informatisée et annotée -accessible en ligne- rassemblant les textes écrits en néo-égyptien. Jean Winand évoquera notamment la réception des hiéroglyphes à l’époque Baroque et durant la Renaissance, ainsi que la future exposition « Les hiéroglyphes avant Champollion » au Grand Curtius de Liège (4 mars-22 mai 2022).