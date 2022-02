Les Éclaireurs : Nos amies les bêtes... sur Auvio

Ce samedi 5 février 2022, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Vinciane Schockert, zoologue, attachée qualifiée « experte Mammifères » au DEMNA (Département d'étude du milieu naturel et agricole en région wallonne) dont les travaux portent sur le suivi de terrain pour évaluer le statut des espèces, étudier leur habitat, et aussi des analyses de laboratoire pour mieux comprendre leur régime alimentaire, la génétique, la structure d'âges des populations d'animaux, etc... ,&, François Verheggen, bioingénieur, chargé de cours au Laboratoire d'Entomologie fonctionnelle et évolutive (Gembloux Agro-BioTech, Uliège), dont les recherches concernent de nombreuses facettes de l'entomologie appliquée : étude des phéromones impliquées dans la modification du comportement des insectes, développement de nouvelles méthodes de lutte biologique contre les insectes ravageurs, ...). Il est l'auteur du tout récent livre « Un Tanguy chez les hyènes. 30 comportements surprenants des animaux ».

