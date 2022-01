Les Éclaireurs : Trajectoires des satellites et Linguistique des ordinateurs sur Auvio

Ce samedi 29 janvier 2022, les invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ÉCLAIREURS sont Marie-Catherine de Marneffe, Chercheuse Qualifiée FNRS (CENTAL- Centre du Traitement Automatique du Langage/UCLouvain), linguiste spécialisée dans la linguistique computationnelle : ses travaux associent linguistique et informatique et portent sur la capacité de compréhension du langage par les ordinateurs, &,

Lou Villafranca Izquierdo, politologue, aspirante FRNS, (REPI- Centre dédié à la recherche et à l'étude en politique internationale/ULB), qui réalise actuellement son doctorat (3ème année) sur la dimension sécuritaire de la politique spatiale européenne.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs