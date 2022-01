Les Éclaireurs : Le Temps du Rêve sur Auvio

Le Temps du Rêve est l'époque mythique où des êtres ancestraux ont créé les étoiles, l'eau, la terre... Ce concept, qui renvoie à ces esprits, à leurs créations et à leurs voyages, est hors du temps, passé, présent et futur. L'exposition « Before Time began » explore le Rêve, la Création et désigne aussi le mouvement à l'origine de l'art aborigène contemporain qui transcrit le Rêve dans les arts plastiques. Ce samedi 22 janvier 2022, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ÉCLAIREURS sont les chercheurs et commissaires de cette exposition : Nicolas Cauwe, conservateur des collections de Préhistoire et d'Océanie aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire & Georges Petitjean, conservateur de la Fondation Opale/Collection Bérengère Primat.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs