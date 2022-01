Ce samedi 22 janvier 2022, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ÉCLAIREURS sont les chercheurs et commissaires de l’exposition « Before Time began. Art aborigène d’Australie » : Nicolas Cauwe, conservateur des collections de Préhistoire et d’Océanie aux MRAH & Georges Petitjean, conservateur de la Fondation Opale/Collection Bérengère Primat.