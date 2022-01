Les Éclaireurs : Des animaux et des dieux sur Auvio

2022 sera l'année-anniversaire de deux découvertes égyptologiques majeures : le bicentenaire du déchiffrement du système des hiéroglyphes par Champollion et le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. L'année sera marquée par des événements en tous genres qui montreront l'extraordinaire rayonnement de la civilisation égyptienne antique... et LES ECLAIREURS seront de la partie... via différentes portes d'entrée. Aujourd'hui, les animaux et les dieux. Quels sont les animaux majeurs ? Pourquoi certains étaient-ils associés à des principes divins et d'autres pas ? Pourquoi des animaux ont-ils été momifiés, seuls ou en masse ? Fabienne Vande Meerssche reçoit les égyptologues Nicolas Gauthier, régisseur des expositions et Arnaud Quertinmont, conservateur des collections égyptiennes et proches-orientales du Musée royal de Mariemont.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs