Les Éclaireurs : Fais comme l'oiseau ! sur Auvio

Ce samedi 1er janvier 2022, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Charlotte Cornil, Docteure en Neurobiologie et Directrice du laboratoire de Neuroendocrinologie du Comportement (GIGA Neurosciences de l'ULiège) ; elle étudie les mécanismes neuroendocriniens intervenant dans les comportements sexuels et reproducteurs chez les vertébrés, principalement les oiseaux, &, Jean-Yves Paquet, Biologiste, Ornithologue, Directeur du Département Etudes de Natagora ; il travaille sur le monitoring et la répartition spatiale des oiseaux et il a coordonné pour la Belgique l'Atlas européen des oiseaux nicheurs, un ouvrage monumental qui s'avère être l'un des plus grands projets de sciences participatives actuels !

