Les Éclaireurs : l’eau, la plante et le bâti sur Auvio

Ce samedi 18 décembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Valentin Couvreur, bioingénieur à Earth & Life Institute (UCLouvain) dont les travaux portent sur la façon dont les plantes gèrent leur eau et la modélisation mathématique de ces mouvements, &, Pauline Lefèbvre, architecte, docteure en art de bâtir et urbanisme (ULB) qui s’intéresse à l’évolution du choix des matériaux en architecture et leur rôle dans les options de construction. Leurs recherches respectives, en architecture hydrolique végétale et en art de bâtir, ont en commun une préoccupation pour l’environnement et la transition écologique.