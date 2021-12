Les Éclaireurs : Des mémoires … sur Auvio

Ce samedi 11 décembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Florian Delabie et Aurore Thibaut, tous deux, préoccupés, dans leurs disciplines respectives, par la récupération et la préservation de la mémoire. Florian Delabie préside l’Association Archivistes.be, historien et consultant en gestion et préservation de l’information. Sa réflexion porte sur les enjeux majeurs que représentent la préservation numérique, l’explosion du nombre de données créées quotidiennement, le défi écologique de la préservation, ou encore, la vitesse de l’obsolescence des formats, supports, etc… Aurore Thibaut est kiné, spécialisée en réadaptation et neurosciences, Docteure en Sciences médicales, Chercheuse qualifiée FNRS et co-directrice du Coma Science Group (ULiège) ; elle travaille sur les effets des stimulations cérébrales non-invasives chez des patients en état de conscience altérée, et la consolidation de la mémoire motrice chez des patients en revalidation.