Les Éclaireurs : Stress et Anxiété : quels mécanismes ? sur Auvio

Ce samedi 4 décembre 2021, l'invité de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS est Alexandre Heeren, Chercheur Qualifié FNRS, Professeur de psychologie à l'UCLouvain, où il dirige le « Stress and Anxiety Research Lab ». Avec son équipe, il mène de la recherche fondamentale sur le rôle et les mécanismes du stress et de l'anxiété. Certains de ses travaux s'appuient sur l'utilisation d`outils mathématiques basée sur la théorie des graphes (une spécialisation qu'il acquise à l'Université d'Harvard -Cambridge, USA). Lauréat en 2020 du prestigieux « STAR Early Career Award » pour sa contribution exceptionnelle à la compréhension des mécanismes psychologiques, biologiques et sociaux liés aux stress et à l'anxiété, Alexandre Heeren évoquera notamment, dans LES ECLAIREURS, ses recherches sur l'éco-anxiété et ses effets sur nos comportements, ainsi que le résultat de son étude sur les troubles du sommeil.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs