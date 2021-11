Les Éclaireurs : Rien que pour vos yeux... sur Auvio

Ce samedi 27 novembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Marie-José Tassignon, cheffe émérite du service d'ophtalmologie de l'Hôpital Universitaire d'Anvers (UZA), Professeure émérite à l'Université d'Anvers et Présidente du FRO (Fonds pour la recherche en Ophtalmologie), spécialiste de la cataracte, pionnière de la technique du « bag in the lens » et à l'origine d'une nouvelle méthode de traitement des « corps flottants » & François Willermain, chef du service Ophtalmologie du CHU St-Pierre, chargé de cours à l'ULB, et responsable du Groupe de Recherche en Ophtalmologie à l'IRIBHM (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et moléculaire-ULB), spécialiste des uvéites et promoteur d'un projet de recherche portant sur un système de chirurgie robot-assistée pour restaurer la vision chez les patients atteints de DMLA (maladie dégénérative de la macula due à l'âge).

