Les Éclaireurs : Ingénieurs sans frontières sur Auvio

Ce samedi 20 novembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Victoria Collignon, Marie Dawant, Simon d'Hoop & Huzaifa Simon. Ces jeunes diplômés des universités ULiège, ULB et UMons ont consacré leurs travaux de fin de d'études à des projets s'intégrant dans les objectifs de l'association Ingénieurs Sans Frontières : procurer, ici en Belgique et dans les pays en développement, des appuis techniques pour des projets dans les domaines de l'eau, des énergies renouvelables et de la gestion des déchets. Les travaux de ces quatre jeunes ingénieur.e.s passionnés ouvrent, en l'occurrence, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal des perspectives pour une ingénierie durable, inclusive et solidaire.

