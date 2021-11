Les Éclaireurs : La musique, la société et les idées sur Auvio

Quels sont les liens entre la musique et l’histoire des idées ? Pourquoi des compositeurs sont-ils passés à la postérité et d’autres sont-ils restés – ou tombés- dans l’oubli ? Quelle fut la place des femmes dans les Conservatoires, et dans le monde musical, de Paris et Bruxelles ? Voici quelques-unes des recherches portées par le laboratoire de musicologie de l’ULB, et en particulier, par les deux invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche), ce samedi 13 novembre 2021, dans LES ECLAIREURS : Fauve Bougard, aspirante FNRS au Laboratoire de Musicologie de l’ULB, et, Valérie Dufour, Maître de recherche FNRS, spécialiste d’Igor Stravinski, et directrice du Laboratoire de Musicologie de l’ULB (Lam).