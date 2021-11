Les Éclaireurs : La musique, la société et les idées sur Auvio

Quels sont les liens entre la musique et l'histoire des idées ? Pourquoi des compositeurs sont-ils passés à la postérité et d'autres sont-ils restés - ou tombés- dans l'oubli ? Quelle fut la place des femmes dans les Conservatoires, et dans le monde musical, de Paris et Bruxelles ? Voici quelques-unes des recherches portées par le laboratoire de musicologie de l'ULB, et en particulier, par les deux invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche), ce samedi 13 novembre 2021, dans LES ECLAIREURS : Fauve Bougard, aspirante FNRS au Laboratoire de Musicologie de l'ULB, et, Valérie Dufour, Maître de recherche FNRS, spécialiste d'Igor Stravinski, et directrice du Laboratoire de Musicologie de l'ULB (Lam).

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs