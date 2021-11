Les Éclaireurs : Bruxelles, capitale mondiale de l'Egyptologie ! sur Auvio

Ce samedi 6 novembre 2021, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont les égyptologues Luc Delvaux, conservateur des collections de l'Egypte dynastique et greco-romaine aux Musées royaux d'Art et d'Histoire & Dorian Vanhulle, postdoctorant FNRS (ULB), auteur d'une recherche sur la collection d'antiquités égyptiennes de Léopold II. Du 8 au 10 novembre 2021, une rencontre internationale - à la KULeuven et aux MRAH - réunira des chercheurs autour du projet PYRAMIDS AND PROGRESS auquel ont collaboré plusieurs universités KULeuven, Ugent, Ulb ainsi que deux musées : les Musées royaux d'Art et d'Histoire et le Musée royal de Mariemont. Le projet, lancé en 2018, porte sur le développement de l'égyptologie comme discipline scientifique, dans les contextes politique, économique, colonial, depuis la création de la Belgique en 1830 jusqu'à 1952.

