Les Éclaireurs : Le chœur artificiel sur Auvio

Ce samedi 30 octobre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Arnaud Eeckhout, artiste plasticien co fondateur du collectif bruxellois VOID, le mathématicien Timotéo Carletti, chercheur au NADI (Institut digital) et au NaXys (Systèmes complexes), Elio Tuci, chercheur en robotique et intelligence artificielle bio inspirée, et Marie du Chastel, curatrice du KIKK Festival. Ensemble, ils portent le projet « Synthetic Choir/ Chœur artificiel » : une chorale de robots, des machines mi-hommes mi-gramophones, dont les chants varient selon leurs déplacements dans l’espace. Cette installation sonore et robotique s’inspire des travaux en « Swarm robotics » des chercheurs Carletti et Tuci, et des recherches sur le son menées par le collectif VOID. Art, Science et Technologie dans un même projet de recherche, qui sera au cœur de l’émission LES ECLAIREURS !