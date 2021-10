Les Éclaireurs : Les Arts et les Droits sur Auvio

Ce samedi 16 octobre 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS : Dominique Allart, Professeure ordinaire à l'Université de Liège, où elle enseigne l'Histoire de l'Art européen du XVème au XVIIIème siècle et dirige le Service d'Histoire de l'Art des Temps modernes, commissaire scientifique de l'exposition « Autour de Raphael » & Isabelle Hachez, Professeure de droit à l'Université Saint-Louis, co-présidente du CIRC (Centre Interdisciplinaire de Recherches en droit Constitutionnel) ; elle a co-dirigé l'ouvrage collectif « Les grands arrêts en matière de handicap » (Larcier) et elle coordonne le projet de recherche AUTONOMICAP. Les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et les arts de la Renaissance et des Temps modernes seront au cœur des échanges entre nos deux invitées de ce samedi.

Casting et équipe Animateur Fabienne VANDE MEERSSCHE Émission Les Éclaireurs