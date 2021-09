Les Éclaireurs : Biodiversité : l'état d'urgence sur Auvio

Ce samedi 25 septembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche dans LES ECLAIREURS sont : la journaliste Sarah Freres, autrice du dossier « Biodiversité. L’autre urgence environnementale » dans le magazine Imagine Demain le monde , Grégory Mahy, chercheur et professeur à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège) & Sonia Vanderhoeven, biologiste, docteure en Sciences et responsable scientifique à la Plate-forme belge pour la biodiversité. L’intérêt (médiatique, politique, …) pour la crise de la biodiversité est loin d’être comparable à celui dont « bénéficie » la crise climatique. La crise de la biodiversité est pourtant d’une ampleur colossale. Mais elle semble faire l’objet d’un « oubli collectif ». Pourquoi ? Et comment la visibiliser davantage ?