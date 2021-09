Les Éclaireurs : Les Monstres sur Auvio

Les monstres Sirène, cyclope, homme-éléphant, cerbère … Les monstres, happés par les mythes, les légendes, les romans, les foires, les films, ont traversé le temps. Selon les lieux, les âges, les civilisations, ces créatures ont regardées, traitées, diabolisées, moquées, exploitées… Deux scientifiques, auteurs d’un livre publié par l’Académie Royale, se basent sur la réalité scientifique et la biologie du développement pour opérer une conversion du regard et « comprendre » les monstres tels qu’ils sont, à savoir des phénomènes naturels. Ce samedi 18 septembre 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) sont Stéphane Louryan, professeur d’Anatomie et d’Embryologie et Directeur du Laboratoire d’Anatomie, Biomécanique et Organogénèse, et Nathalie Vanmuylder , Maître assistante au département paramédical de la Haute Ecole Francisco Ferrer - respectivement conservateur, et responsable de l’inventaire du Musée d’Anatomie et d’Embryologie Louis Deroubaix (campus d’Erasme). Présentation : Fabienne VANDE MEERSCHE