Les Éclaireurs : Quel avenir pour notre passé ? sur Auvio

Quel avenir pour notre passé ? Ce samedi, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit Géraldine Frère, doctorante en Histoire de l’Art et Archéologie à l’UNamur, qui tente de déterminer comment des facteurs économiques, sociaux, techniques ont conditionné les productions et usages du verre à vitre entre le Ier et Vème siècle, et Bruno Rochette, Professeur à l’ULiège au Département des sciences de l’Antiquité, dont les recherches portent sur le bilinguisme gréco-latin étudié dans le cadre de l’Empire : quelle était la politique linguistique ? Comment les grecs et les romains percevaient-ils les langues étrangères ? Présentation : Fabienne VANDE MEERSCHE