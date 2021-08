L'Art & la Douleur Ce samedi 28 août 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS Giulia Liberati, Docteur en Neurophysiologie et chercheur qualifié FRNS à l'UCLouvain (Institute of Neuroscience - IoNS), dont les travaux portent sur les mécanismes de la douleur, &, Kim Oosterlinck, Historien de l'Art et Docteur en économie et gestion, qui s'est penché sur les raisons de l'essor inouï du marché de l'art sous l'occupation.