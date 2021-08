Les Éclaireurs : Les rois et la mémoire sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne Vande Meerssche donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. Ce samedi 14 août 2021, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Luc Blanchart, Docteur en Histoire, Art et Archéologie et Maître-Assistant à la Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)où il se consacre à la formation des enseignants (primaires et secondaires) ; sa recherche actuelle initiée dans le domaine Education de HELHA porte sur « Devoir de mémoire et enseignement de l’histoire. Quelle mise en œuvre pour quelle transmission ? » & Vasiliki Saripanidi, céramologue, Docteure en Archéologie classique et Chercheuse qualifiée F.R.S-FNRS au CReA-Patrimoine de l’ULB ; ses recherches portent notamment sur les céramiques grecques ainsi que les populations du nord de l’Egée et les rois de Macédoine qui ont précédé les règnes de Philippe II et Alexandre le Grand. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE