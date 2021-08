Les Éclaireurs : OKCARDIO : de la recherche spatiale à notre cœur ! sur Auvio

Ce samedi 7 août 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS : Pierre-François Migeotte, physicien, chercheur à l’ULB dans le Département de Cardiologie de l'hôpital Erasme et cofondateur et CEO de HeartKinetics, Jérémy Rabineau, doctorant en ingénierie biomédicale à l’ULB & Philippe van de Borne, Professeur de Cardiologie et Directeur du Département de Cardiologie de l’hôpital Erasme. Ces trois scientifiques ont pensé et conçu un dispositif inspiré de la technologie utilisée pour surveiller la fonction cardiaque des astronautes. Ce dispositif permet le suivi à domicile et à distance des patients pour prévenir les accidents cardio-vasculaires. OKCARDIO est le fruit d’une collaboration entre les équipes de l’ESA (agence spatiale européenne) et du département de cardiologie d’Erasme.