Les Éclaireurs : L’Artiste et le Savant sur Auvio

Les Éclaireurs mettent en lumière la richesse et la variété des recherches et de ses acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Fabienne Vande Meerssche donne la parole à nos chercheurs qui y expliquent leurs recherches, leurs découvertes, leurs motivations. Sur le site web Les Éclaireurs, des documents validés par les chercheurs (vidéos, graphiques, études) complèteront l’émission radio et en prolongeront l’approche. La collaboration entre scientifiques et créateurs sera au cœur de l’émission. Cette alliance n’est pas un phénomène nouveau, mais ne cesse de se développer… Les deux univers se nourrissent mutuellement pour éclairer notre vision du monde et notre avenir, singulièrement quand il s’agit de la crise écologique, comme l’indique le dossier en une du magazine Imagine : « Les artistes s’emparent de l’urgence climatique ». Les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) sont l’artiste plasticienne Laura Colmenares Guerra, qui collabore avec des chercheurs pour son projet RIOS sur le bassin amazonien, Christophe Schoune, journaliste à Imagine et Nathalie Stefanov, dont la thèse de doctorat porte sur les pratiques artistiques dans les laboratoires scientifiques. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE