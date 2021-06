Chaleur fatale & Patrimoine vécu Ce samedi 26 juin 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS deux finalistes du concours interuniversitaire « Ma thèse en 180 secondes » : Thibaut Résimont, Doctorant Ingénieur de recherche au Laboratoire de thermodynamique de l’ULiège développe un code informatique pour aider les décideurs et investisseurs à choisir le bon tracé et le dimensionnement adéquat pour l’installation de réseaux de chauffage urbain ; & Larissa Romariz Peixoto, Doctorante en Art de Bâtir et Urbanisme à l’UMons, mène une recherche sur les quartiers populaires et la façon de s’en inspirer pour penser la ville en associant espace, usage et sens.