Cerveau humain & Cerveau artificiel Ce samedi 19 juin 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS deux jeunes chercheuses du Service de Psychologie cognitive et Neuropsychologie de l’Université de Mons. Wivine Blekic et Alice Bodart travaillent ensemble pour faire avancer la connaissance sur le stress post-traumatique : avec plus de 600 mille associations de symptômes possibles (!), poser un diagnostic est hyper complexe ! Mais l’utilisation de l’Intelligence Artificielle peut contribuer à modéliser les liens entre ces symptômes, évaluer leurs poids dans l’ensemble, isoler un symptôme clé, orienter la thérapie et donc mieux comprendre cette pathologie encore assez floue à l’heure actuelle. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE