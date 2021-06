Les Éclaireurs : Sur la banquise, pas d’mimosas ! sur Auvio

Sur la banquise, pas d’mimosas ! Ce samedi 05 juin 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS l’océanographe Bruno Delille, (FNRS-ULiège) Vice-président du Comité antarctique belge et représentant de la FWB au Comité européen polaire, et Jean-Louis Tison, glaciologue à l’ULB. Ces deux scientifiques, qui travaillent ensemble dans l’Arctique et l’Antarctique depuis une quinzaine d’années, ont participé à de nombreuses recherches et missions dans l’univers glacé. Ils analysent dans LES ECLAIREURS les effets de l’inexorable déglaciation : impact sur l’environnement et la biodiversité, mais aussi sur l’économie, avec l’ouverture de nouvelles routes commerciales et l’apparition d’opportunités industrielles. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE