Les Éclaireurs : Soigne ton corps, guéris ton esprit … sur Auvio

Soigne ton corps, guéris ton esprit … Ce samedi 29 mai 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS Olivier Bouquiaux, neurologue, dont les recherches portent sur la thérapie par la danse et l’exercice physique, collectif et ludique, une approche alternative du soin à apporter aux patient.e.s atteint.e.s de maladies neurologiques chroniques, fondateur de l’ASBL Fit Your Mind et de Kinésiphilia, &, Gauthier Dorban, Docteur en Sciences Biomédicales et Pharmaceutiques, coordinateur de recherche de la section Kiné à la Haute École Robert Schuman ; il travaille notamment sur la « thérapie ventouse » pour traiter les lombalgies chroniques et à la mise au point de prototypes d’appareils tel qu’un dynamomètre numérique portatif, pour réaliser un bilan musculaire en séance à domicile.