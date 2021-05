Les Éclaireurs : Le monde merveilleux des insectes ! sur Auvio

Ce samedi 15 mai 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS trois entomologistes: Frédéric Francis, Professeur ordinaire et Doyen à Gembloux Agro-Bio Tech de l’ULiège, Directeur du département d’entomologie et président du Musée de l’Insecte – Hexapoda à Waremme ; Éric Haubruge, entomologiste et Professeur ordinaire à Gembloux Agro-Bio Tech & Jacques Mignon, Docteur en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique et Attaché scientifique à la Bibliothèque de Gembloux Agro-Bio Tech. Ils sont les auteurs de « Clé d’identification des principales familles d’insectes d’Europe », un livre qui permet de donner un nom à quelque 180 familles d’insectes parmi les plus couramment rencontrées en Europe ! Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE