Rationnement alimentaire & Textile prêt à jeter ! Ce samedi 8 mai 2021, les invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ÉCLAIREURS font partie des jeunes diplômé.e.s récompensé.e.s aux HERA Awards 2021 : Éléonore Arnould, diplômée en Sciences de gestion à la LSM (Louvain School of Management) de l’UCLouvain, s’est penchée sur les freins et les leviers de la transition de la fast fashion vers une économie circulaire de la mode, &, Lara Vanderstichelen, diplômée en Sciences et Gestion de l’environnement à l’IGEAT de l’ULB, s’est interrogée sur une question épineuse : le rationnement alimentaire est-il une piste possible et plausible pour répondre aux défis environnementaux actuels et futurs ? Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE