Les Éclaireurs : Le chanvre et le grillon sur Auvio

Le chanvre et le grillon Ce samedi 24 avril 2021, les invitées de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Noémie Le Meur, diplômée en design textile à l’ARBA-ESA (Académie des Beaux-Arts-Ecole supérieure des Arts) de Bruxelles, dont les recherches portent sur le potentiel de la filière du chanvre textile en Wallonie et l’architecte Céline Lopès (LOCI Tournai de l’UCLouvain), qui s’est penchée sur l’implantation d’une ferme à grillons participative pour revitaliser un territoire rural. Leurs recherches sont récompensées dans les catégories Design durable et Architecture durable dans le cadre des HERA Awards 2021 décernés par la Fondation pour les Générations Futures. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE