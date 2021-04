Les Éclaireurs : Fais comme l’oiseau ! sur Auvio

Fais comme l’oiseau ! Ce samedi, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche sont : Charlotte Cornil, Docteure en Neurobiologie et Directrice du laboratoire de Neuroendocrinologie du Comportement (GIGA Neurosciences de l’ULiège) qui travaille sur les mécanismes neuroendocriniens intervenant dans les comportements sexuels et reproducteurs chez les vertébrés, principalement les oiseaux, et, Jean-Yves Paquet, Biologiste, Ornithologue, Directeur du Département Etudes de Natagora ; il travaille sur le monitoring et la répartition spatiale des oiseaux et il a coordonné pour la Belgique l’Atlas européen des oiseaux nicheurs, un ouvrage monumental qui s’avère être l’un des plus grands projets de sciences participatives actuels !