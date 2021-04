Première ligne de soins & Théorie des jeux Ce samedi 10 avril 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Sophie Darimont, Infirmière spécialisée en Santé Communautaire, Maître de formation professionnelle et Maître assistante dans la section Santé Communautaire et dans les formations continues de l’HELMo ; elle travaille notamment sur le suivi du patient chronique et sur l’interdisciplinarité des futurs professionnels de la santé de première ligne, &, Mickaël Randour, Chercheur qualifié FRS-FNRS, chargé de cours au département de Mathématique de l’UMons et coordonnateur du projet MANYSYNTH. Son objectif est d’élaborer la synthèse de nouvelle génération permettant d’éviter que les bugs informatiques n’apparaissent dès la création du système via des modèles multicritères dits aussi « modèles à plusieurs côtés ». Pour cela il s’appuie sur la théorie des jeux. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE