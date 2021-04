Les Éclaireurs : À taaable !!! sur Auvio

Ce samedi 3 avril 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS trois chercheur.e.s, membres de la nouvelle équipe du Centre de Gastronomie Historique. Au cœur de leur projet, une nouvelle impulsion donnée au CGH avec la création du Pôle de Recherche en Histoire de l’Alimentation (PRHAlim). Objectif : réunir, collecter et cataloguer tous les documents relatifs à l’alimentation, édités ou distribués en Belgique, pour les rendre accessibles aux chercheurs, étudiants et à tout qui s’intéresse au sujet. Les recherches menées au PRHAlim permettront de répondre, à travers l’histoire, à des problématiques actuelles environnementales, sociétales et alimentaires. Un appel est aussi lancé pour le rachat de la Bibliotheca Gastronomica (15 mille ouvrages, menus, recettes, …) des 19e et 20e siècles en rapport avec la cuisine, la pâtisserie, la confiserie, l’économie domestique, le savoir-vivre, les boissons, le tabac, l’agriculture, l’horticulture et le commerce ! Les invité.e.s de l’émission sont la trésorière Marie de Wit, archéologue spécialiste de la Grèce Archaïque ; la webmaster Rachel Maufroy, historienne et archiviste, spécialisée en Histoire de l’alimentation & le vice-président Pierre Leclercq, historien de l’alimentation et collaborateur scientifique à l’ULiège