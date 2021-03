Les Éclaireurs : Santé : des techniques innovantes ! sur Auvio

Santé : des techniques innovantes ! Améliorer la santé, rendre les traitements plus accessibles, réduire les risques lors d’opérations, éviter les récidives … Autant d’objectifs poursuivis dans des départements de recherche et développement … Fabian De Boeck, Valérie Gordenne et Fabienne Wijzen seront les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) ce samedi 27 mars 2021, dans LES ECLAIREURS. Il et elles expliqueront les dispositifs de pointe et les innovations technologiques développées avec leurs équipes : orthèses réalisées sur mesure en 3D ; dispositifs de dissection sélective assistés par la chimie ; ou encore, micro-implants oculaires libérant de façon contrôlée du médicament pour traiter le glaucome ! Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE