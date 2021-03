Les Éclaireurs : Comment fonctionne la science sur Auvio

Ce samedi 20 mars 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS Francesco Lo Bue, physicien, Docteur en Sciences, qui dirige, à l’UMons, la culture et l’information scientifique ainsi que le Mumons, &, le chercheur Kevin Troch, Docteur en Histoire, qui travaille à l’état des lieux de la collection de milliers d’instruments scientifiques -certains datant de plus d’un siècle et toujours en état de marche !-. Ces instruments témoignent de l’histoire des sciences et des techniques, mais aussi de la façon dont ces matières ont été enseignées et diffusées au fil du temps. Une formidable entrée en matière alors que se profile l’édition 2021 du Printemps des Sciences ! Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE