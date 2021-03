Thérapies ciblées & Droit en transition Ce samedi, les invités de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont : Antoine Bailleux, Avocat au Barreau de Bruxelles et Enseignant-Chercheur à l’Université Saint-Louis où il dirige l’Institut d’Etudes Européennes(IEE) ; il travaille sur la philosophie du droit, le rôle du droit dans la société, le droit européen et en particulier le droit des pesticides & Francesca Rapino, Docteure en Pharmacie moléculaire, Chercheure qualifiée F.R.S.-FNRS au Laboratoire Stem Cells - Cancer Signaling , GIGA Institute de la Faculté de Médecine de l’ULiège, dont les recherches visent à améliorer les thérapies ciblées et le diagnostic précoce des cancers.