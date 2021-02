Les Éclaireurs : Philanthropie : un nouveau souffle, Réfugiés : pour en finir avec les clichés sur Auvio

Philanthropie : un nouveau souffle Réfugiés : pour en finir avec les clichés Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ECLAIREURS Jean-François Maystadt, Economiste du développement, Chercheur qualifié FNRS à l’UCLouvain et au Louvain Institute of Data Analysis and Modeling in Economics and Statistics (LIDAM) ; ses recherches portent sur l’économie du développement, l’étude des causes des conflits et de la migration dite forcée, &, Virginie Xhauflair, Professeure à HEC Liège, titulaire de la Chaire Baillet Latour en Philanthropie et Investissement Social, co-directrice du Centre d'économie sociale ; ses recherches portent sur la philanthropie, ses déclinaisons en Belgique, et la façon dont la jeune génération s’engage, la transforme et la fait évoluer. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE