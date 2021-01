Ce samedi 30 janvier 2021, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Véronique Dehant, mathématicienne et physicienne, responsable de la direction opérationnelle "Systèmes de référence et planétologie" à l'Observatoire Royal de Belgique; elle étudie la rotation et l’orientation de la terre mais aussi le cœur de la planète Mars, et travaille avec la NASA, l'Agence Spatiale russe et l'Agence Spatiale européenne, &, Quentin Landenne, Chercheur qualifié FNRS au Centre Prospero de l'Université Saint-Louis; il croise la philo, le droit et la science politique et se penche sur la société apprenante … ou comment un projet humaniste est devenu un projet socio-économique et un mode de gouvernance qui créé de nouveaux exclus. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE