Les Éclaireurs : Sport éco-responsable & Deuxième carrière sur Auvio

Sport éco-responsable & Deuxième carrière Ce samedi 23 janvier 2021, Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) reçoit dans LES ÉCLAIREURS les deux lauréats des Prix de la Communication lors de la Journée de la Recherche FWB : Helene Beuken, diplômée de la Faculté de Sciences économiques et de Gestion -spécialisation en gestions en entreprises sociales et durables (HEC) de l’ULiège ; elle travaille sur la réduction potentielle de l’impact environnemental des événements sportifs, & Thibault Coppe, Doctorant boursier (FRESH/FNRS) en Sciences de l’éducation (UCLouvain) et attaché au Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Education et la Formation (GIRSEF) et à l’Institut d’Analyse du Changement dans l’Histoire et les Sociétés contemporaines (IACCHOS). Ses recherches portent sur l’entrée et le maintien dans la profession des enseignants de deuxième carrière dans le qualifiant(technique et professionnel). Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE