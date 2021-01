Les Éclaireurs : L'école au cinéma sur Auvio

Ce samedi 16 janvier 2021, les invités de Fabienne Vande Meerssche(@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Marie Bocquillon, Docteure en Sciences psychologiques et de l’éducation, spécialisée dans la formation pratique des futurs enseignants ; Marc Demeuse, Psychologue et statisticien, Directeur de l’Institut d’Administration scolaire (INAS) à l’Université de Mons & Antoine Derobertmasure, Président de l’Ecole de Formation des Enseignants de l’UMONS. Nos trois invités ont coordonné « L’école à travers le cinéma. Ce que les films nous disent sur le système éducatif ", un ouvrage collectif qui passe à la loupe 200 films pour analyser les représentations qu’ils véhiculent autour de l’enseignement - la figure de l’élève, le professeur, le directeur d’école, le mentor, …- et de l’institution scolaire. Présentation : Fabienne VANDE MEERSSCHE