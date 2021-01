Les Éclaireurs : Politisation des mouvements LGBTQI et Gestion des terres sur Auvio

Fabienne Vande Meerssche reçoit : Agnès Chetaille, Sociologue (EHESS-Paris), Anthropologue (Université Lyon 2) et Chercheuse postdoctorante à l'Atelier Genre(s) et Sexualité(s) à l’ULB ; elle travaille sur l'émergence et le développement du mouvement gay et lesbien (puis plus tard LGBTQI) en Pologne, et sur la mise en lien de la temporalité de la politisation de l’homosexualité avec les grandes transformations politiques vécues par le pays & Eric Lambin, Géographe, Professeur à l’UCLouvain et à l’Université Stanford en Californie, Prix Francqui 2009 qui parcourt le monde depuis plus de 30 ans, pour observer les interactions entre l’activité humaine et les écosystèmes terrestres et dont les recherches sont centrées sur les solutions à apporter pour permettre une utilisation durable des terres. Comment développer une trajectoire qui permette aux communautés de s’épanouir tout en préservant la nature ?